Bei brütender Hitze haben die Königsbacher nach der zweijährigen Corona-Pause wieder ihre Weinkerwe gefeiert. Der Umzug am Samstag war der Höhepunkt. Es gab auch ein paar Überraschungen.

Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp macht ihren Bürgern ein dickes Kompliment: „Alle sind super mitgegangen und angesichts der Hitze war überall sehr viel los.“ Timo Krämer führte erstmals als neuer Kerwebüttel den Umzug an. Der Musikverein steuerte Musik bei. Und die Feuerwehrleute trugen den Kerwebaum durch die Straßen, ehe sie ihn innerhalb von neun Sekunden dann am Kerweplatz aufstellten. Die Kinder der Kita St. Johannes waren diese Mal für den Baumschmuck verantwortlich und wählten dafür die große Politik. „Es wurde viel in Gelb und Blau gebastelt, um Solidarität mit der Ukraine auszudrücken, außerdem gab es auch Friedenstauben“, so Schaupp. Stolz war sie, dass gleich elf Weinhoheiten beim Umzug dabei waren. Für Kira, die örtliche Weinprinzessin, sei es „der erste große und richtige Auftritt in Königsbach gewesen“. Für die Kerwerede waren Timo Krämer und Marina Orth zuständig.

Die Seilspringer vom TSV haben laut Schaupp mit einem fetzigen Bühnenprogramm für Schwung gesorgt. Dann gab es zwei Überraschungen: Christian Baader wurde als Sieger des Fotowettbewerbs geehrt. Sein Motiv ziert den Königsbacher Veranstaltungskalender. Außerdem wurde Holger Ganzert geehrt. Er war bei der 800-Jahr-Feier krank. Der langjährige TSV-Vorsitzende bekam daher nun die Ehrennadel des Ortsteils für seine Verdienste. Der Förderverein sorgte für Wegweiser und eine Beleuchtung. Bis Dienstagabend sind Ausschankstellen geöffnet. Weitere Infos: www.neustadt-koenigsbach.de.