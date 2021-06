Es ist angerichtet in Königsbach: Die Corona-Pandemie verhindert zwar eine richtige Kerwe, aber das Weindorf möchte in den kommenden Tagen dennoch ein bisschen feiern. Daher hat die Feuerwehr am Freitagabend auch den von den Kita-Kindern geschmückten Kerwebaum im Schulhof aufgestellt. Die Wehrleute werden auch am Samstag wieder im Einsatz sein. Ab 17 Uhr fährt die Wehr durch den Ort und erinnert damit an den traditionellen Kerweumzug. Die Bürger sollen dem Zug zwar nicht folgen, aber von ihrer Haustür oder vom Fenster aus winken.

Ebenfalls um 17 Uhr geht die neue Homepage online: www.neustadt-koenigsbach.de. Hier finden Neugierige weitere Informationen zum alternativen Kerweprogramm. Zu diesem gehört etwa ein virtueller Treff ab 18 Uhr, bei dem sich die Bürger zuprosten können. Wer möchte, kann sich am Samstag ab 18 Uhr auch mit dem Weinpaket zur Kerwe eindecken. Erhältlich ist es bei Familie Schaupp (Erlenbergstraße 37). Dort ist am Sonntag und Montag ab 14 Uhr auch eine Kinder-Süßigkeitentüte zu haben. Geöffnet sind Lavendelhof und Bar Unique – hier gelten die aktuellen Corona-Regeln. Am Sonntag, 10.30 Uhr, gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Im katholischen Pfarrheim werden am Sonntag und Montag Mittagessen und Waffeln zum Mitnehmen verkauft.