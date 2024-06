Am Wochenende wird in Königsbach Kerwe gefeiert: Das fröhliche Beisammensein steht im Mittelpunkt im Weindorf – und doch gibt es einen ganz besonderen Akzent.

Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 gibt es besondere Verbindungen zwischen Neustadt und Mayschoß. Verwaltung, Bürger und insbesondere auch Feuerwehrleute haben die Gemeinde im Ahrtal intensiv unterstützt. Im Frühjahr waren Königsbacher mal wieder in Mayschoß und haben gestaunt, wie viel nach der Flutkatastrophe wieder aufgebaut worden ist. Es gibt aber immer noch viel zu tun, wie Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp berichtet. Vor allem braucht Mayschoß einen Gemeindetransporter.

Damit es mit dieser Investition möglichst bald klappt, wollen die Königsbacher mithelfen und Spenden sammeln. Damit haben sie vor ein paar Wochen beim Frühlingsempfang begonnen. Und an der Kerwe soll es weitergehen. Die Königsbacher haben sich dafür „Tanzen für Mayschoß“ ausgedacht. Am Sonntag ab 15 Uhr und zum Festausklang am Dienstag ab 19 Uhr können Paare um den Brunnen auf dem Dorfplatz das Tanzbein schwingen. Pro Tanz gibt es einen Euro für die Spendenkasse. Ein Tanz mit einem aktuellen oder ehemaligen Feuerwehrmann erbringt sogar zwei Euro, erläutert Schaupp. Sie hofft auf große Resonanz. Zum einen für die Mayschoß-Hilfe, aber zum anderen auch für den Zusammenhalt in der Königsbacher Dorfgemeinschaft.

Die Kerwe beginnt schon am Donnerstag: Ab 18 Uhr gibt es eine Fashion-Show im Lavendelhof. Acht Höfe und Ausschankstellen bewirten die Gäste. Am Freitag beginnt das Programm mit Musik um 17.30 Uhr, später wird auch das EM-Eröffnungsspiel der Fußballer gegen Schottland übertragen. Der Samstag startet um 17 Uhr mit Kerweumzug, der Aufstellung des Kerwebaums sowie der Kerwerede. Abends gibt es wie am Sonntag und Montagabend viel Musik. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, zudem gibt es um 14 Uhr eine Dorfrallye.