Von Freitag bis Dienstag, 16. bis 20. Juni, feiert Königsbach Kerwe mit Live-Musik, gutem Essen und natürlich Schorle. Es gibt acht Ausschankstellen im Weindorf.

Das Fest fängt bereits am Donnerstag ab 18.30 Uhr an mit Live-Musik von „Pineapple Jukebox“ (Lavendelhof). Am Freitag geht es ab 18 Uhr mit der Band „NDK rockt“ um 18 Uhr beim Förderverein los, ab 18.30 Uhr spielt „Akustik Element“ (Lavendelhof). Dann tritt der Musikverein Esthal ab 19.30 Uhr beim Musikverein auf. Am Samstag startet um 17 Uhr der Kerweumzug, danach wird der Kerwebaum gestellt und die Kerweredd gehalten. Im Anschluss sorgen die Ruppertsberger Bloskapell (Musikverein) und die „Malle-Party“ beim Förderverein ab 19 Uhr für Stimmung.

Am Sonntag gibt es um 10.30 Uhr einen Kerwegottesdienst und um 11 Uhr ist die Weißwurstvesper. Ab 16 Uhr ist wieder Live-Musik im Lavendelhof, dieses Mal mit Olli Roth. Am Montag ist Familientag, an dem ab 17 Uhr Freifahrten für Kinder angeboten werden. Am Dienstag trifft man sich ab 18 Uhr zum Kerweausklang.

Das Festwochenende beeinflusst den Bus-Fahrplan. Die Linie 512 fährt am Freitag nur bis 17 Uhr, am Wochenende überhaupt nicht sowie am Montag lediglich bis 14 Uhr. Die Einschränkungen betreffen nur die Haltestellen „Winzer“ und „Bahnhof“. Die nächsten Bushaltestellen lauten Neuberg- und Herzogstraße.