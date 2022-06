Von Freitag bis Dienstag feiert Königsbach nach zweijähriger Pause wieder Weinkerwe. An allen Tagen haben verschiedene Ausschankstellen geöffnet, und es wird dort auch Livemusik geboten. Es gibt zwei Veränderungen: Die Brandlöscher bewirten nun in Tom’s Keller in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses, und der TSV ist mit seinem Ausschank nun nicht mehr auf dem Gelände des Weinlandes, sondern neben der KJG und den Schaustellern auf dem Platz vor der Ortsverwaltung zu finden. Höhepunkt des Fests ist der Kerweumzug, der am Samstag um 17 Uhr beim Anwesen Kaub (Rebenhof) in der Franz-Kugler-Straße startet. Am Kerweplatz erfolgt dann die offizielle Eröffnung mit dem Auskoffern der Kerwe, der Kerwebaum-Aufstellung und der Kerweredd. Weitere Infos: www.neustadt-koenigsbach.de.