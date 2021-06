„Wir holen uns die Kerwe ins Haus“ – unter diesem Motto wird am Wochenende in Königsbach gefeiert. Für die Kerwe gibt es ein Weinpaket, aber auch digitale Angebote – darunter eine neue Homepage.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Königsbacher ab Freitag noch nicht in großer Runde zusammen feiern. Trotzdem habe es viele Ideen für ein „coronakonformes Programm für die Kerwetage“ gegeben, freut sich Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp.

Kerwebaum im Schulhof

Um doch Gemeinschaftsgefühl aufkommen zu lassen, ruft Schaupp für Freitag, 18 Uhr, alle Königsbacher zum Hissen der Ortsfahne auf. Die Feuerwehr wird zudem den von den Kita-Kindern geschmückten Kerwebaum im Schulhof aufstellen. Ebenfalls symbolisch wird es am Samstag: Dann fährt die Feuerwehr ab 17 Uhr durch den Ort, um an den traditionellen Kerweumzug zu erinnern. Schaupp appelliert an die Bürger, nur vom Fenster oder der Haustür aus zu winken, aufs Mitlaufen solle aber verzichtet werden.

Spannend wird es am Samstag um 17 Uhr: Dann geht die neue Homepage (www.neustadt-koenigsbach.de) online. Auf ihr werden dann auch viele Informationen und Programmpunkte zu Kerwe zu finden sein. Für alle, die zu Hause genießen möchten, gibt es ein Weinkerwepaket mit Produkten von Königsbacher Winzern. Es kann am Mittwoch, Freitag und am Samstag von 18 bis 20 Uhr bei Familie Schaupp, Erlenbergstraße 37, abgeholt werden. Dort gibt es am Sonntag und Montag ab 14 Uhr auch eine Kinder-Süßigkeitentüte.

Virtuell zuprosten

Zu den aktuell gültigen Spielregeln haben über das Kerwewochenende der Lavendelhof und die Bar Unique geöffnet. Auf Youtube werden am Samstag ab 17 Uhr die Kerweeröffnung und Darbietungen des Musikvereins ausgestrahlt. Zudem wird ab 18 Uhr ein Link freigeschaltet, sodass sich Köngisbacher bei einem virtuellen Treffen zuprosten können. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im katholischen Pfarrheim werden am Sonntag und Montag Mittagessen und Waffeln zum Mitnehmen verkauft.

Am Dienstag wird die Kerwe um 19 Uhr eingekoffert. Danach hoffen alle, dass 2022 wieder ganz normal miteinander gefeiert werden kann.