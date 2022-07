Elternteile mit Rollstuhl oder Kinderwagen gelangen künftig ohne Probleme ins Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt – auf einer Rampe aus Legosteinen. Dank einem Schüler, seinen Lehrerinnen und RHEINPFALZ-Lesern.

Wo gebaut wird, fallen Steine. Das zeigen die kreuz und quer verteilten Legosteine auf dem Boden in einem Klassensaal des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Um zwei Tische stehen jeweils drei Schüler, der eine oder andere mit Schweißperlen auf der Stirn. Es mag an der Hitze liegen, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass sie nur noch eine Stunde lang Zeit haben, ihr Projekt fertigzustellen. Ihr Projekt, das sind zwei selbstgebaute Rampen für den Eingang zum Neubau. Das Baumaterial: Legosteine.

Es fehlen nur noch wenige Teile, um die bunten Zugänge für Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen fertig zu bekommen. Adrian Abendschein setzt bei der einen den letzten Stein. Fertig! Wobei – nur fast: Damit zwischen den Teilen durch den Kleber kein zu großes Volumen entsteht und die Rampe zu hoch wird, müssen sie mit einem Hammer festgeklopft werden.

Von „Lego-Oma“ im Radio gehört

Der Neuntklässler ist zugleich Ideengeber und Leiter des Vorhabens während der Projektwoche kurz vor den Sommerferien. „Ich hab von der ,Lego-Oma’ im Radio gehört und mir gedacht, dass wir so etwas an der Schule auch gebrauchen könnten. Denn wir hatten schon eine Mutter im Rollstuhl, die nicht ohne Hilfe ins Gebäude gekommen ist“, erklärt Adrian. Er wandte sich an seine Lehrer und fand in Teresa Christ und Ramona Nöcker Unterstützung.

Dabei war bis zuletzt gar nicht klar, ob seine von der „Lego-Oma“ aus Hanau abgeschaute Idee, mit Legosteinen Barrieren abzubauen, überhaupt umgesetzt werden kann. „Ohne großzügige Spenden hätten wir das nicht hinbekommen“, ist sich Lehrerin Ramona Nöcker sicher. Nach dem Sammelaufruf in der RHEINPFALZ seien zwei große Tüten abgegeben worden. Am Ende standen ihnen zwei große Boxen gefüllt mit bunten Steinen zur Verfügung.

Zehn Stunden Bauzeit

Aber einfach drauflos bauen ist nicht: Der Blick der Baumeister wandert immer wieder in die Bauanleitung, „unsere Bibel für die drei Tage“, so Nöcker. Diese haben die Teilnehmer der Projektwoche von der „Lego-Oma“ aus Hanau erhalten. Sie hat schon mehr als 70 Rampen gebaut und gibt Nachahmern gerne Tipps. „Mit Legosteinen konnte sie uns leider nicht helfen, ihr fällt es selbst schwer, welche zu bekommen. Denn die wenigsten wollen sie hergeben“, erklärt die Lehrerin. Ihre Kollegin Teresa Christ hatte die Steine im Gespräch mit der RHEINPFALZ auch schon als Gold aus Plastik bezeichnet.

Die Steine reichen gerade so. Zehn Stunden hat der Bau gedauert. „Es war doch aufwendiger, als wir dachten“, sagt Lehrerin Nöcker. Den Montag haben die Fünft- bis Siebt- sowie die Neuntklässler dafür genutzt, die Teile zu sortieren und schon einmal so zu bauen, wie es am Ende aussehen sollte – nur ohne Kleber. „Dabei hat sich beim Probebau rausgestellt, dass unsere Jüngeren in der Gruppe weniger Fehler gemacht haben als die älteren“, sagt Nöcker lachend. „Wir sind ja auch schon länger aus der Übung“, kommt die Erklärung von den Neuntklässlern. Doch sind es die Älteren, die am Ende ihre Rampe zuerst fertig gestellt haben. „Aber nur, weil plötzlich alle zu ihnen rüber gewechselt sind“, moniert Benno Eberl. Sein Mitstreiter Simon Stollhof (15) lässt mit Hilfe von einer Pistole Kleber auf die Leisten aus Lego gleiten, der Elfjährige drückt die nächsten Steine darauf fest. Und haben die Bauleute schon wunde Finger? „Das nicht, aber sie sind voll mit Kleber“, antwortet Benno.

Großer Test beim Schulfest

Er sitzt dabei im Rollstuhl – probehalber. Denn später soll getestet werden, ob die Rampen das Gewicht tragen. Die Rollstühle hat die Schule vom DRK-Altenheim Rotkreuzstift in Neustadt ganz unkompliziert geliehen bekommen – einen für Kinder und einen für Erwachsene.

Dann ist es soweit: Die bereits fertige, etwa 18 Zentimeter hohe Rampe wird am hinteren Eingang auf ein Zentimeter dicke Matten gelegt. Und: Sie passt! Die Schüler und ihre Lehrerin jubeln, ihre Arbeit hat sich gelohnt. Der große Test soll dann am Tag darauf beim Schulfest folgen. Deshalb auch die Eile: Der Kleber muss nämlich 24 Stunden trocknen. Die „Lego-Oma“ kann mangels Zeit nicht dabei sein.

In einem sind sich die Schüler einig: Nach diesen drei Tagen brauchen sie erst einmal eine Pause von den Bausteinen.