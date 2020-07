Über 152 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten. Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium möchte etwas dagegen tun – und Fair-Trade-Schule werden. Das „Käthe“ ist schon fast am Ziel. Und am Samstag verkaufen Schüler „Mutmachtüten“.

„Insbesondere dort, wo wir unsere Schokolade, unseren Kaffee und unsere Mangos herbekommen, schuften Kinder oft unter unmenschlichen Bedingungen“, teilt das Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasium mit. Auch während Corona bleibe das Thema aktuell – schließlich führe die Pandemie zu noch mehr Armut. Die Schüler, Lehrer und Eltern im Fairtrade-Schulteam möchten sich für den Kampf gegen Kinderarbeit stark machen, indem sie den fairen Handel unterstützen. Sie haben sich mit mehreren Aktionen dafür eingesetzt, dass das „Käthe“ eine offiziellen „Fairtrade-School“ wird.

Erfolgreich: Denn das „Käthe“ ist auf seinem Weg zur „Fairtrade-School“ nach eigenen Angaben fast am Ziel. So seien alle Kriterien der Kampagne erfüllt. Die Schule warte nur noch auf die offizielle Auszeichnung. Diese soll nach den Sommerferien erfolgen – in welcher Form, ist abhängig vom Infektionsgeschehen.

Verkauf von Mutmachtüten am Samstag

„Natürlich hören wir jetzt nicht mit der Arbeit auf, im Gegenteil. Mit einer Aktion, die wir uns zusammen mit dem Fairtrade-Team am Gymnasium Edenkoben überlegt haben, möchten wir mehr Aufmerksamkeit auf den fairen Handel lenken“, schreibt die Schule. Eine „Käthe“-Klasse habe im Kunstunterricht „Mutmachtüten“ gebastelt, in die faire Leckereien gefüllt werden sollen: „Denn Mut haben wir in der Corona-Krise sicher alle nötig. Und ein wenig faire Nervennahrung.“

Die „Mutmachtüten“ verkaufen Schüler am Samstag, 4. Juli, im Neustadter Eine-Welt-Laden in der Stangenbrunnengasse 17 von 10 bis 13 Uhr zum Selbstkostenpreis von fünf Euro.

