Was für ein Schreck vor dem Schulbeginn: Ein Schüler stürzt mit dem Fahrrad und muss ins Krankenhaus. Nun stellt sich die Frage: Ist es in der Villenstraße zu gefährlich?

In der Villenstraße vor dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist es ziemlich eng. Die Strecke ist zwar als Fahrradstraße ausgewiesen. Trotzdem sind hier auch viele Autos unterwegs. Klar ist: Angesichts der Platzverhältnisse und des Trubels müssen alle Rücksicht nehmen und gut aufpassen, sonst kann es zu Unfällen kommen. Wie etwa auch im Dezember. Da ist morgens ein Käthe-Schüler mit dem Fahrrad gegen eine sich öffnende Autotür gefahren und gestürzt. Fachleute sprechen von Dooring: Unfälle, bei denen Radler mit einer sich plötzlich öffnenden Autotür kollidieren. Die Ursache ist oft Unachtsamkeit beim Aussteigen.

Schulleiter Stefan Vogt informierte die Schulgemeinschaft am Tag des Unfalls über den Vorfall. Ganz wichtig seine Botschaft mit Blick auf den Jungen, der mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kam: „Es geht ihm gut.“ Vogt ergänzt: „Besonders dramatisch: Auch die Verursacherin ist Teil der Schulgemeinschaft, nämlich eine Mama, die ihr Kind zur Schule gebracht hat. Es verdeutlicht noch einmal, wie gefährlich es morgens in der Villenstraße zugehen kann.“ Vogt schließt seine kurze Information mit einem Appell: „Bitte schaut gerade in den dunklen Monaten immer zweimal hin und rechnet immer mit den Fehlern der anderen.“

Was sich das Käthe wünscht

Der Fall kam vor ein paar Tagen in der AG Rad zur Sprache, in der es ja explizit ums Radfahren in Neustadt sowie Stärken und Schwächen der Radinfrastruktur in der Stadt geht. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage ergänzt Schulleiter Vogt zu dem Unfall, dass der Schüler ohne Helm und ohne Licht mit dem Rad unterwegs gewesen sei. Beim Zusammenstoß mit der Autotür und dem Sturz sei die Gabel des Fahrrad gestürzt. Vogt: „Glücklicherweise verletzte er sich dabei aber nicht schwer, was auch dem Umstand geschuldet war, dass gerade kein Auto im Gegenverkehr war.“

Blick in die Villenstraße vor dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Foto: Axel Nickel

Laut Vogt hat sich das Käthe schon mit dem Christlichen Jugenddorf (CJD) als Nachbar in der Villenstraße verständigt: „Wir würden uns eigentlich einen verkehrsberuhigten Bereich (Spielstraße) vom Lehrerparkplatz Villenstraße bis zur Einmündung in den Burgweg wünschen.“ Die Schulleitung sei zudem immer wieder im Austausch mit Schulelternbeirat und Eltern, um auch kurzfristig Verbesserungen zu erzielen: „Allerdings helfen Appelle wenig, so lange prinzipiell die Möglichkeit besteht, Personen ein- und aussteigen zu lassen“, sagt Vogt. Aktuell gebe es nur ein Parkverbot, kein Halteverbot. Allerdings seien Eltern nicht der einzige Autoverkehr dort, die Villenstraße diene gerade in Fahrtrichtung Tal immer wieder als Schleichweg. „Diese fahren teilweise mit hoher Geschwindigkeit und ungeduldig durch die Fahrradstraße – eigentlich unzulässig, da sie als nur für ,Anlieger frei’ gekennzeichnet ist“, beklagt Vogt. Er ergänzt: „Bereits jetzt lassen viele Eltern ihre Kinder unten am Strohmarkt aussteigen, von wo man ja direkt über die Treppe zum Käthe gelangt. Das führt teilweise im engen Parkraum zu Rückstaus. Deshalb begrüßen wir die Idee einer Kiss-and-Go-Zone der Fahrradverbände zu bestimmten Uhrzeiten in diesem Bereich.“

Stadt sieht Fehlverhalten

Aus der städtischen Abteilung Verkehrsplanung heißt es: „Leider wird an mehreren Schulen das Verkehrsverhalten kritisiert. In der Regel liegt dies nicht an der verkehrlichen Infrastruktur oder verkehrsrechtlichen Beschilderung, sondern im (Fehl-)verhalten von zum Beispiel Eltern, gegebenenfalls auch Schülern und Schülerinnen oder anderen Verkehrsteilnehmenden. Die Ordnungskräfte können die Situationen vor den Schulen nur im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten und rechtlichen Befugnisse kontrollieren.“ Den Spielstraßenwunsch von Schule und CJD sieht die Verkehrsplanung skeptisch: „Einen verkehrsberuhigten Bereich nur per Schild anzuordnen, würde kaum eine Veränderung des Verhaltens bringen, daher und aus rechtlichen Gründen müssten wir für eine Beschilderungsänderung auch mindestens einen kleinen Umbau im Straßenraum vornehmen. Dieser wäre dann lediglich begründet durch den Schulzugang und begrenzt auf 50 bis 70 Meter vor dem Zugang zur Schule. Eine Weiterführung bis zur Burgstraße wäre nicht möglich.“

Ausweichmöglichkeit: der Strohmarkt. Von dort können die Kinder gefahrlos zur Schule, die im Hintergrund zu sehen ist, hochlaufen. Foto: Axel Nickel

Ein Verändern der Parkregeln hält die Stadt ebenfalls nicht für zielführend: „Ein eingeschränktes Haltverbot ist im Bereich der Schule vorhanden, ein kurzes Aussteigen-Lassen oder maximal drei Minuten zum Be- und Entladen ist somit möglich und erlaubt. Ein Aufstellen der etwas schärferen Beschilderung ,Absolutes Haltverbot’ würde voraussichtlich nicht das erwünschte Ergebnis zeigen, da die Eltern sich nur bedingt daran halten würden, oder das Problem würde gegebenenfalls an noch engere Stellen verlagert.“

Die von Vogt geschilderte Problematik, dass die Villenstraße als Ausweichroute genutzt wird, hält die Stadt für unwahrscheinlich. Durchfahrten von Ortsfremden spielten maximal in den Abendstunden bei Staus in der Maximilianstraße eine Rolle. Mit Geschwindigkeitskontrollen achte man auf die Einhaltung der Regeln in der Villenstraße. Die Einschränkung „Anlieger frei“ könne von der Ordnungsbehörde nicht kontrolliert werden, das sei Aufgabe der Polizei. Allerdings müsse man bedenken, dass unter anderem alle Schülerinnen und Schüler, Lehrer sowie Eltern ein Anliegen hätten und nicht ausgeschlossen werden könnten.

Den Strohmarkt zu nutzen, um Schulkinder aussteigen zu lassen, hält die Stadt für sinnvoll: „Der Strohmarkt bietet sich als Kiss-and-Ride-Bereich sehr gut an. Für die Kinder steht ein sicherer, autofreier Laufweg über die Treppe vom Strohmarkt zur Schule hoch zur Verfügung.“ Um allgemein die Situation am Käthe zu verbessern, verweist die Stadt auf folgende Sachlage: „Das Kernproblem ist das Verhalten der Gruppe von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto fahren, anstatt sie eigenständig zur Schule zu schicken. Hilfreich wäre es, wenn mehr Eltern das ,Schultaxi’ unterlassen würden und andere Kinder nicht gefährden würden. Hierauf haben wir als Stadtverwaltung jedoch keinen Einfluss.“