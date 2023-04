Die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume am Käthe-Kollwitz-Gymnasium werden saniert. Konkret geht es um drei Biologie- und je zwei Chemie- und Physikräume. Geplant ist, die alten Hörsäle mit teilweise noch stufiger Sitzanordnung in moderne Fachunterrichtsräume umzubauen. Die Räume werden komplett neu möbliert, und auch die technische Ausstattung (Sanitär, Lüftung, Elektrik und Beleuchtung) wird laut Stadt dem neuesten Standard angepasst. Auch die Decken und Fußböden werden erneuert. Die Arbeiten sollen bald starten. Den entsprechenden Auftrag für die beim Projekt nötigen Abbrucharbeiten hat der Hauptausschuss jetzt für rund 53.000 Euro an eine Firma aus Grünstadt vergeben.