Der Winter kehrt mit frostigen Temperaturen zurück. Hetzelstift-Chefarzt Stefan Grüne warnt vor Kälte und gibt Tipps, was bei niedrigen Temperaturen zu beachten ist.

Was ist denn die Wohlfühltemperatur für den Körper?

Darauf hat Stefan Grüne, Chefarzt der Inneren Medizin II am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, eine einfache Antwort: „Unser Körper fühlt sich bei relativ konstanten warmen Außentemperaturen um die 25 Grad am wohlsten.“

Was ist das Problem mit Kälte?

„Wird es wechselhaft oder gar kalt, muss unser Organismus ran, denn wir sind darauf angewiesen, dass unsere Körperkerntemperatur immer zwischen 36 und 37 Grad liegt. Nur dann arbeiten das Gehirn, unser Herz, aber auch Lunge oder Nieren optimal“, erklärt Grüne. Bei Außentemperaturen wie aktuell sei es wichtig, sich warm anzuziehen. Er erklärt, was es damit auf sich hat: „Über Sensoren in der Haut werden im Gehirn Informationen zusammengetragen. Stellt unser Gehirn fest: Achtung, es ist kalt, wird der Durchfluss durch die Blutgefäße reduziert und weniger warmes Blut aus dem Körperinneren beispielsweise in die äußeren Hautschichten oder in Finger und Zehen geleitet.“

Was sind die Folgen des Auskühlens?

Grüne: „Zunächst wird die Durchblutung der Füße und Hände weiter reduziert, aber auch der Ohren und der Nase. Reicht das immer noch nicht, versucht der Körper , über Zittern selbst Wärme zu produzieren.“ Mit dem Zittern beginne die kritische Phase, denn damit nehme die Oberflächenwahrnehmung der Haut ab – „wir spüren Erfrierungserscheinungen nicht mehr“.

Bleibt also man am besten in der Wohnung?

Nein, sagt Chefarzt Grüne. „Bewegung und frische Luft sind für uns Menschen auch im Winter wichtig, nur eben mit einer angemessenen und möglichst atmungsaktiven Kleidung sowie mit regelmäßigen Phasen in der Wärme verbunden.“ Zudem sollen Hände und Füße gut geschützt werden , und warme Kleidung ist wichtig. Ein weiterer Tipp: warmer Tee.

Wer sollte besonders aufpassen?

Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Durchblutungsstörungen sollten es bei Kälte „langsamer angehen“ und mit Blick auf Wärme/Aufwärmphasen besonders sorgfältig sein, empfiehlt Grüne: „Denn Kälte kann den Blutdruck erhöhen und somit das Herz gefährden.“ Das gelte auch für alle, die aufgrund der hohen Energiekosten sich in kühleren Wohnungen oder Büros aufhalten: „Um eine Unterkühlung zu vermeiden, sollten Betroffene in kühleren Innenräumen warme Schuhe, einen Pullover oder eine Strickjacke tragen und sich abends auf dem Sofa in eine Decke einkuscheln.“

Was ist mit Erkältungen?

Laut Grüne steigt in der kalten Jahreszeit die Anfälligkeit für Infekte. Aktuell gebe es sehr viele Atemwegserkrankungen. Das hänge auch mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen zusammen – „unser Immunsystem ist ein Stück weit von den üblichen Infekten entwöhnt“, daher gebe es einen Nachholeffekt. Auch hier müssten Menschen mit Vorerkrankungen besonders aufpassen. Grüne empfiehlt, im Zweifel größere Menschenmengen zu meiden oder eine FFP2-Maske zu tragen sowie sich regelmäßig die Hände zu waschen. Wichtig sei ferner, sich nicht mit den Fingern an Mund, Nase oder Augen zu fassen.

Gibt es ein Kälte-Training?

Grüne: „Wenn man über das Jahr hinweg die Wechselwirkung von Wärme und Kälte beispielsweise durch Sauna und kalter Dusche oder durch Wechselduschen nutzt, lernt der Körper, im Winter besser auf Kälte zu reagieren.“ Bleibe es trotz allem bei kalten Händen und Füßen, sollte man zum Arzt gehen. Grüne: „In diesem Fall könnten Durchblutungsstörungen vorliegen.“