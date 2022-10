Noch bis Ende Oktober läuft der Totalräumungsverkauf bei Juwelier Klink in der Neustadter Geschäftsstelle in der Hauptstraße. Darüber hat ein Firmensprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert. Dann ist endgültig Schluss nach über 63 Jahren, die das Familienunternehmen in Neustadt ansässig war. Zu diesem Schritt sah sich Geschäftsführer Thomas Klink (65) aufgrund gesundheitlicher Probleme gezwungen. Er hatte den Betrieb Ende der 1990er Jahre übernommen. 1959 hatte Vater Wolfgang Klink sein eigenes Juweliergeschäft eröffnet, vor nahezu 50 Jahren erfolgte dann der Umzug in die Fußgängerzone. Die 1996 eröffnete Geschäftsstelle in der Landauer Fußgängerzone, die zunächst ebenfalls geschlossen werden sollte, wird hingegen weitergeführt. Alle Angestellten werden künftig in Landau tätig sein. Erst vor etwa fünf Jahren war der Landauer Standort umfassend renoviert und modernisiert worden. Die Geschäfte führen Klinks Ehefrau Barbara Hellmann und Neffe Raphael Schlick.