Mit dem Juweliergeschäft Geniva, das Alisha-Laura Schlick und Anton Dupke in der Hauptstraße 90 eröffnet haben, wollen sie eine „Lücke“ im Angebot des Neustadter Einzelhandels füllen.

Alisha-Laura Schlick und Anton Dupke verkaufen in ihrem neuen Geschäft in der Fußgängerzone hochwertigen Schmuck und ebenso hochwertige Uhren. Das Sortiment von Geniva bewege sich im Luxussegment, man biete ausschließlich edle Schmuckstücke von bekannten Firmen an, betont Schlick. Auch beim Angebot von Uhren setze man auf hochwertige Hersteller. „Unsere Schmuckstücke sind nachhaltig, aufgrund der hohen Qualität kann man kann sie ein Leben lang tragen und auch noch vererben“, sagt Schlick.

Bei Geniva gebe es Schmuck für unterschiedliche Geschmäcker, klassisch-zeitlose Schmuckstücke liegen ebenso in den Vitrinen wie Ringe, Ketten, Armreifen und Ohrringe in modernem Design. Schlichte, zurückhaltende, aber edle Preziosen werden ebenso angeboten wie ausgefallene Stücke, die Aufmerksamkeit erregen.

Auch Reparaturservice

Wenn jemand ein spezielles Schmuckstück möchte, das nicht in den Vitrinen liegt, könne man das bestellen, sagt Schlick. Dupke verweist darauf, dass auf Wunsch Schmuck aus dem Geschäft sowie alle anderen Preziosen auch umgearbeitet werden können. „Man kann etwa eine Kette, die man geerbt hat, moderner gestalten lassen“, nennt Schlick ein Beispiel. Auch Reparaturen aller Art an Schmuck und Uhren würden ausgeführt, betont Schlick. Einen besonderen Service bietet Geniva für Besitzer von Perlenketten. Ute Schlick, die Mutter von Alisha-Laura Schlick, hat jahrzehntelange Erfahrung im Knoten von Perlenketten. Sie entwirrt verknotete Perlenketten, knüpft Perlenketten neu, bei denen der Faden mürbe geworden ist.

Ute Schlick, die aus einer Familie von Juwelieren kommt und selbst ein Juweliergeschäft in Bad Dürkheim führte, unterstützt ihre Tochter und Anton Dupke im Geschäft. Alisha-Laura Schlick hat Modedesign studiert, gründete eine Agentur für Grafikdesign in der Südpfalz und arbeitete bei einem Juwelier. Dupke hat bei einem Neustadter Juwelier eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dort einige Zeit auch im Verkauf gearbeitet.

Geschäft neu eingerichtet

Das Geschäft in der Hauptstraße 90 wurde renoviert und neu eingerichtet. Dies in Zusammenarbeit mit einem Innenarchitekten, aber auch nach eigenen Vorstellungen, wie Alisha-Laura Schlick sagt. Schwarz und mit Glas sind mehrere Vitrinen in unterschiedlichen Formen und Größen. Als Kontrast dazu ist der Fußboden hell gehalten. Spiegel und Lichter setzen Akzente und sorgen für Helligkeit.

Abgetrennt an einer Seite ist eine Sitzecke mit einer Couch und einem Bildschirm. Auf dem Bildschirm kann ein sogenannter Trauring-Konfigurator gezeigt werden, der Trauringe in einer Vielzahl von Varianten und Größen präsentiert. Auch eine kleine Bar mit verschiedenen Getränken soll dazu beitragen, dass sich die Kunden wohlfühlen. Wer in das Juweliergeschäft Geniva möchte, muss klingeln oder klopfen. Das sei aus Sicherheitsgründen erforderlich, sagt Alisha-Laura Schlick. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, jeweils 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr. Telefon 06321 1874930, E-Mail info@juweliergeniva.de, Homepage www.juweliergeniva.de.