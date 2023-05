Das Erstlingswerk ist leider verschollen. Aber es muss Anfang der 1970er-Jahre gewesen sein, als das Kürzel „my“ erstmals in der RHEINPFALZ auftauchte. Die fast 88-Jährige Jutta Meyer hat jetzt Block und Stift zur Seite gelegt.

Seither sind wohl etliche tausend Artikel erschienen, die Jutta Meyer geschrieben hat. Am Pfingstmontag wird die Haßlocherin 88 Jahre alt und hat jetzt Block und Stift beiseite gelegt. „Einmal muss Schluss sein“, sagt Jutta Meyer im Gespräch mit dem Redakteur, dem sie über viele Jahre weg unzählige Artikel über große und kleine Ereignisse in Haßloch abgeliefert hat. „My“ dürfte RHEINPFALZ-weit zu den freien Mitarbeitern gehören, die mit am längsten über ihren Heimatort berichtet haben. Jetzt findet sie, dass es Zeit ist, mit dem Schreiben für die Zeitung aufzuhören. Sie verabschiedet sich „mit einem lachenden und einen weinenden Auge“. Denn einerseits ist es für sie etwas zu beschwerlich geworden, Termine wahrzunehmen und Artikel zu tippen. Und da nimmt ihr die Entscheidung, als freie Mitarbeiterin in den Ruhestand zu gehen, eine Last von den Schultern. Andererseits war die Schreiberei für sie immer auch mehr als eine bloße Nebentätigkeit.

Jutta Meyer darf man eine Institution in Haßloch nennen. Sie ist im Dorfleben fest verwurzelt, ist nah bei den Menschen und interessiert an allem, was in einem so kleinen Kosmos wie dem Großdorf Haßloch geschieht. Sie kennt in ihrer Heimatgemeinde Gott und die Welt, engagiert sich im Dorfleben und hört auf diese Weise von so mancher Neuigkeit. Für eine Lokalredaktion sind solche Mitarbeiter natürlich besonders wertvoll: Manche spannende Geschichte hat sich in den Zeitungsspalten nur deshalb wiedergefunden, weil „my“ beim Schwätzchen auf der Gass’ wieder einmal etwas Interessantes oder nicht Alltägliches erfahren hatte.

Porträts und Vereinsberichte

Porträts von Menschen, die etwas Außergewöhnliches leisten oder ein ungewöhnliches Steckenpferd haben, Neues aus dem Vereinsleben und aus der Geschäftswelt , Feste und Veranstaltungen, die vielen kleinen und großen Ereignisse im Dorf: Ihre Themenpalette war stets breitgefächert. Ihrem Gespür für Themen, die eine Zeitung bunter und unterhaltsamer machen, verdankt die RHEINPFALZ viele Lesegeschichten.

Ihren ersten Artikel für die RHEINPFALZ hat sie genauso wenig aufgehoben wie die vielen tausend weiteren, die folgen sollten. Deshalb lässt sich der Beginn ihrer freien Mitarbeit nicht genau datieren. Anfang der 1970er-Jahre aber muss es gewesen sein, erinnert sie sich: Es war ein Artikel über eine Mitgliederversammlung des Haßlocher Tennisclubs. Ein Verein – was sonst? Denn das Vereinsleben in Haßloch – einem Dorf mit über 120 Vereinen – war und ist für Jutta Meyer ein Herzensanliegen. Den ersten Artikel tippte sie noch mit der Schreibmaschine und lieferte das Werk – damals typisch für Haßloch – per Fahrrad in der Redaktion ab. Die befand sich zu dieser Zeit noch in einem klitzekleinen Büro beim einstigen Schreibwarenladen Lingenfelder in der Bahnhofstraße.

Kein Problem mit Dialekt

Pfälzisch und insbesondere Haßlocherisch sollte man als freie Mitarbeiterin im Großdorf wenn nicht sprechen, dann zumindest verstehen können. Das hat Jutta Meyer bald gelernt, als sie 1965 mit ihrem Ehemann Joachim und den 1959 und 1960 geborenen Töchtern Sabine und Sibylle nach Haßloch kam. Zuvor hatte das Schicksal die aus Danzig stammende Familie nach Kriegsende zunächst nach Mecklenburg geführt, wo die damals Zehnjährige zusammen mit Mutter und Bruder auf einem Bauernhof Unterschlupf fand. Ein anderer Bauernhof in Schleswig-Holstein, Nienberge bei Münster und Bochum waren weitere Stationen, bevor sich die Familie nach Stationen in einigen pfälzischen Orten in Haßloch niederließ.

Jutta Meyer hat ein großes Herz: Wichtig war ihr schon immer der Einsatz für benachteiligte Menschen. So hat sie private Spendenaktionen auf die Beine gestellt, um armen Kindern mit Spielzeug und Süßigkeiten eine Freude zu bereiten. 1984 war sie eine der Initiatorinnen bei der Wiederbelebung des in den Dornröschenschlaf gefallenen Sommertagsumzugs. Sie engagierte sich kommunalpolitisch und im Presbyterium. Und schrieb Bücher, unter anderem „Haßlocher Profile“ über bekannte Menschen aus dem Großdorf. 2019 hat Haßloch ihren Einsatz mit der Goldenen Verdienstmedaille der Gemeinde geehrt.

„Ich habe ein buntes und interessantes Leben geführt“, bilanziert die bald 88-Jährige. Aber sie hat auch schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: 1980 starb ihr Mann Joachim, 2011 ihre Tochter Sibylle. Sie ist trotzdem ein Mensch mit einer optimistischen Ausstrahlung geblieben, hat vor allem ihren Humor nie verloren und kann wunderbar über sich selbst lachen – manchmal begleitet von einem herzhaften „Mensch, Meyer!“ „Das größte Glück habe ich im Glauben und in der Familie gefunden“, sagt die dreifache Groß- und zweifache Urgroßmutter.