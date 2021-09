Am späten Vormittag war der Zustrom noch eher verhalten, am Nachmittag aber konnte sich der Jungwinzer-Nachwuchs aus Neustadt nicht beklagen. Etliche Besucher kamen in den ersten Stock der Hetzelgalerie, der ausreichend Platz, eine gute Belüftung und viel Licht dank Glasdach bot.

Bei der sechsten Jungwinzer-Matinee hatten sich zehn Neustadter Weingüter mit ihren Ideen präsentiert. Vertreten waren die Namen Bender, Disson, Estelmann, Klohr, Kruppenbacher, Nussbaum, Rudolph, Spies, Stöckel-Hoos und Stolleis. Probiert werden konnten an der langen Tafel nicht nur, aber vor allem jüngere Weine.

Für manche Besucher war das wie im Paradies. Nach etlichen pandemie-bedingten Monaten ohne „Durchprobieren“, durften sie bei der Jungwinzer-Matinee endlich wieder viele Tropfen verkosten. Dabei waren auch durchaus Überraschungen garantiert.