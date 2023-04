Der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf veranstaltet am Wochenende in der Alten Turnhalle eine Jungtier-Ausstellung. Zu sehen gibt es Küken von Hühnern und Zwerg-Hühnern sowie Häsinnen mit ihren Jungtieren. In einem aufgestellten Brutkasten kann der Schlupf von Hühnerküken beobachtet werden, informiert der Verein. Am Sonntag bestehe die Möglichkeit, die kleinen Küken zu streicheln. Außerdem gelte: „Unter Aufsicht dürfen unsere kleinen Gäste im Streichelzoogehege Kaninchen kraulen und schmusen.“ Die „Happy Hoppers“ planen mit ausgebildeten Kaninchen mehrere Kanin-Hop-Vorführungen. Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, der Verein kümmert sich auch um die Verpflegung der Gäste.