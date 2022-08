Der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf veranstaltet am Sonntag seine traditionelle Jungtierschau. In laut Verein geräumigen Gehegen werden Jungtiere von Hühnern, Zwerg-Hühnern und Kaninchen in zahlreichen Rassen und Farben gezeigt. Doch am Sonntag ist nicht nur das Betrachten der jungen Tiere angesagt. Nach Rücksprache mit den anwesenden Züchtern können die Kinder laut Verein unter Aufsicht auch einige Kaninchen streicheln oder eine kleine Rundfahrt mit dem „Hühnermobil“ machen. Die Veranstaltung findet in der Zuchtanlage in der Flugplatzstraße 100 (nähe Diakonissen-Mutterhaus) statt. Während der Öffnungszeit von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher über die Haltung von Hühnern, Zwerg-Hühnern, Vögeln, Tauben und Kaninchen informieren. Wer möchte, kann sich vor Ort auch stärken. Der Eintritt zur Jungtierschau ist frei, betont der Verein.