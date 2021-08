Der Kleintierzuchtverein Lachen-Speyerdorf lädt für den kommenden Sonntag ab 10 Uhr veranstaltet zur traditionellen Jungtierschau in seine Zuchtanlage, Flugplatzstraße 100 (nähe Diakonissenmutterhaus), ein. Zu sehen gibt es Hühner, Zwerg-Hühner, Tauben und Kaninchen in zahlreichen Rassen und Farben. „Die Tiere sind in geräumigen Gehegen in verschiedenen Zelten untergebracht, damit die vorgeschriebene Abstandsregel einzuhalten ist“, teilt der Verein mit.

Die Mitglieder geben auch Auskunft über Haltung und Pflege der Kleintiere. Der Eintritt ist frei, wer möchte, kann den Verein mit einer Spende unterstützen, die für den Erhalt der Zuchtanlage verwendet wird.