Der Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch bietet am Freitag, 21. Juni, ab 10 Uhr ein Schaufenster für talentierte Sportpferde aus süddeutscher Zucht und anderen Regionen.

Altersgerechte Aufgaben stehen beim Jungpferdetag in Haßloch im Fokus. So können die Zuschauer, Reiter und Züchter die Leistungen der Reit- und Springpferde gut vergleichen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Dressurplatz mit der Reitpferdeprüfung, in der drei- und vierjährige Pferde und Reitponys vorgestellt werden.

Bei der Dressurpferdeprüfung der Klasse A wird ab 12 Uhr mit 26 Nennungen das größte Starterfeld im Dressurteil erwartet. Und ab 15 Uhr sind dann Lektionen auf dem Niveau der Klasse L gefragt. Auf dem Springplatz starten bis zu 21 vier- bis sechsjährige Pferde und Ponys um 11 Uhr in die Ein-Stern-Springpferdeprüfung Klasse A. Ab 12.15 Uhr folgt die Zwei-Sterne-Springpferdeprüfung: Für eine gute Stilnote will die Jury hier eine gleichmäßige, rhythmische Galoppade und gute Sprungtechnik sehen. Aber genauso zählt auch die sogenannte Rittigkeit, also wie gut das junge Pferd die Reiterhilfen annimmt. Denn es soll sich mit kaum sichtbarer Einwirkung von Reiterin oder Reiter durch den Kurs dirigieren lassen.

Pferde dürfen Parcours vorab beschnuppern

Ganz besonders ist an diesem Jungpferdetag, dass nicht nur die Reiter den Kurs vorab zu Fuß abmessen, sondern ihren Nachwuchspferden vom Sattel aus zeigen: Denn die unerfahrenen Pferde dürfen sich die bunten Hindernisse, Blumendeko oder auch den quietschblauen Wassergraben vor Prüfungsbeginn in aller Ruhe anschauen und auch kurz beschnuppern.

Weiter geht es dann ab 13.30 Uhr in der Klasse L. In diesem Jahr hat der RSV Pfalzmühle auch wieder eine Jungpferdeprüfung Klasse M im Programm, weshalb Parcourschef Axel Kumpf den Pferden mit mehr Turniererfahrung um 14.30 Uhr altersgerechte Aufgaben stellt. Außerdem hat der RSV beim Programm noch einmal draufgesattelt: Um 16 Uhr wird ein Stilspringen der Klasse E und um 17 Uhr ein Amateur-Stilspringen der Klasse A geritten.