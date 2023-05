Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch für die erfolgsverwöhnte Jungforscher-AG hat sich durch die Corona-Krise viel geändert. Wie der Nachwuchs trotz Kontaktsperre weiter experimentierte und warum es 2020 nicht mehr klappen kann mit einem Erfolg beim Bundeswettbewerb.

In den Anfängen der Corona-Krise fand das Forscherteam während der Kontaktsperre schnell eine neue Betätigung. Mit einem landesweiten Netzwerk wurden mit 3D-Druckern in Heimarbeit und in