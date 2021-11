Von sich aus gleich mehrere Verstöße zugegeben hat ein junger Neustadter am späten Sonntagabend gegenüber der Polizei. Eine Streife hatte den 19-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße kontrolliert, wo er mit seinem Kraftrad unterwegs war. Dabei besaß er keinen Führerschein und hatte den Schlüssel für das Zweirad zuvor einer Bekannten entwendet, das Fahrzeug folglich unbefugt genutzt. Hinzu kam, dass er offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte, was ein Vortest bestätigte. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Neustadter muss sich nun in mehreren Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.