Vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße würden sich Jugendliche prügeln: Das hatten Passanten am Montagnachmittag der Polizei gemeldet. Mehrere Funkstreifen wurden an den Ort des Geschehens geschickt. Laut Bericht wurde die Lage aber falsch interpretiert. Vielmehr hatte ein 15-Jähriger in dem Drogeriemarkt verschiedenes Elektronikzubehör entwendet und beim Verlassen die Diebstahlsicherung ausgelöst. Als er zu flüchten versuchte, wurde er von aufmerksamen Zeugen verfolgt, gestellt und zurück zum Markt geführt. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten, da in seinem Rucksack ein Karambit-Messer gefunden wurde. Im Anschluss an das Geschehen wurde er seiner Mutter übergeben.