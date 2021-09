Ein elf Jahre alter Junge ist laut Polizei am Samstag gegen 12.05 Uhr in der Fröbelstraße bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Junge wollte in das am linken Fahrbahnrand geparkte Auto seiner Mutter einsteigen. Er öffnete die Tür der Beifahrerseite und machte einen Schritt zurück. Dabei stieß der Elfjährige gegen die Seite eines vorbeifahrenden Autos. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Elfjährigen. Eine weitere Behandlung war nicht nötig. Da laut Polizei gegenüber Kindern eine erhöhte Sorgfaltspflicht besteht, wird nun gegen die 82-jährige Auto-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.