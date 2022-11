Das ist ein Novum: Weil bei der am Freitag eröffneten Junge-Kunst-Ausstellung des Neustadter Kunstvereins in der Villa Böhm zwei Künstlerinnen bei der Jury-Wertung exakt die gleiche Anzahl an Stimmen bekamen, wird der Preis nun erstmals geteilt.

Die Siegerinnen sind Valentina Jaffé (Bad Dürkheim/Mannheim) und Nina Bußjäger (Speyer), die nun vermutlich 2024 gemeinsam eine Doppelausstellung in der Villa Böhm erhalten. Jaffé, Jahrgang 1990, ist im zentralen Salon mit einer Installation aus aufeinander geschichteten, in Doppelglasrahmen gefassten Cutouts aus ihrer Serie „Leaks“ vertreten, die auf Aquarellzeichnungen basieren, die flüchtige Momente der Natur festhalten. Bei den in Neustadt gezeigten Arbeiten dominieren Wellenbewegungen, die an Wasser erinnern. Nina Bußjäger, 1992 in Neustadt geboren, präsentiert im Ost-Salon ihr surreal-dystopisches Acrylgemälde „Kamaloka 3h“. Zu erkennen ist eine verzweifelte Person sowie ein Helikopter, der mitten in ein Wohnhaus gestürzt zu sein scheint. Jaffé schloss 2016 ihr Studium an der Kunstakademie in Karlsruhe ab. Bußjäger studierte an der Akademie in Stuttgart. Beide sind inzwischen freischaffend tätig. Die Ausstellung in der Villa Böhm läuft noch bis 4. Dezember.