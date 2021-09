Neue Chorarrangements aus dem Bereich Gospel und Spiritual präsentiert der Ad-hoc-Chor der „Jungen Kantorei“ am Sonntag, 19. September, in zwei Konzerten um 18 Uhr und um 20 Uhr in der katholischen Kirche in St. Martin. Bereits während des Lockdowns hatten sich die rund 30 Akteure unter Leitung von Ute Hormuth auf das Programm vorbereitet. In einem Workshop mit dem Kirchenmusiker Volker Hempfling erhielten die Stücke am Wochenende den letzten Feinschliff. Zu hören sind mitreißende afroamerikanische Rhythmen im Wechsel aus Call und Response mit Elementen aus Blues und Jazz, vorwiegend Klassiker in neuen Arrangements von zeitgenössischen Komponisten aus Europa und Nordamerika. Begleitet wird der Chor dabei vom Landauer Dekanatskantor Horst Christill am Klavier, Johannes Niklas am Schlagzeug, Josua Niklas am Saxophon und Max Schroth am Bass. Karten (12/7 Euro) unter www.junge-kantorei-stmartin.de.