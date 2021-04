Eine kleine, aber feine Jugend-forscht-AG gibt es an der Georg-von-Neumayer-Realschule in Neustadt. Im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ holten die Zehntklässler einen Sonderpreis für ihre Idee, Mikroplastik im Abwasser zu vermeiden.

Die fünf Schüler kämpften gegen die Zeit. Der Lockdown im Januar brachte sie um wichtige Forschungsstunden, die sie in ihre Idee stecken wollten, Mikroplastik zu vermeiden. Statt Arbeit im Chemielabor gab es nur noch Videokonferenzen und die schriftliche Ausarbeitung.

Xena Barry, Lyla Kuhn und Michael Gregeratzki entwickelten einen Mikroplastikfilter, der bei einem Einbau in Waschmaschinen kleinste Plastikpartikel zurückhalten soll, bevor diese in den Wasserkreislauf gelangen. Mit den beiden AG-Leitern Johannes Jöckel und Marco Müller ging es vor dem Lockdown einmal wöchentlich ins Labor. „Es waren mehrere Arbeitsschritte notwendig“, erklärt Barry. Die Schüler setzten sich das Ziel, mit einfachen Mitteln im „Low-Cost-Verfahren“ einen Filter zu entwickeln. „Low Cost“, erklärt Lehrer Jöckel schmunzelnd, „bedeutet so wenig wie möglich an Kosten.“ Schließlich hat die Schule kein großes Forschungsbudget.

Ergebnisse online präsentiert

Doch zunächst benötigten die Schüler Mikroplastik. Sie schmirgelten den Kunststoff von einem Rohr ab. Sechs verschiedene Filter probierten sie aus. Neben Kaffeefiltern, Geschirrhandtuch, Mikrofasertuch, Schwamm und Staubsaugerbeutel auch Löschpapier. Sie untersuchten zunächst die Durchlaufgeschwindigkeit der unterschiedlichen Materialien. Danach schieden bereits einige Stoffe aus, weil sie erst gar nichts durchließen. Im zweiten Versuch gaben sie zur Flüssigkeit ein Gramm Mikroplastik zum Wasser. Perfekt zurückgehalten wurden die Miniteilchen vom Mikrofasertuch.

Ihr Ergebnis und die Versuchsbeschreibung präsentierten sie dann online im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Der Lohn waren ein Sonderpreis und eine Prämie von 75 Euro. Allerdings bedauerten die Schüler, die bereits 2019 bei „Jugend forscht“ dabei waren, dass es diesmal keine Livepräsentationen und Begegnungen mit anderen Forschergruppen vor Ort gab. Dies sei in den Jahren vor Corona ein besonderer Reiz des Wettbewerbs gewesen. „Es war nur eine sterile Videopräsentation“, erklärt Lyla Kuhn.

Neue Nachwuchsforscher gesucht

Dennoch sei die Arbeitsgemeinschaft eine Bereicherung für alle, weil dort wissenschaftlich gearbeitet werden könne und es ein Unterschied zum herkömmlichen Unterricht sei, ergänzt Mitschülerin Barry. Auch Carina Geppert und Ionna Zacharia sind als Zehntklässlerinnen von den Möglichkeiten der AG begeistert. „Hier können wir eigenständig arbeiten“, betonen sie. Sie streben danach, den digitalen Unterricht an ihrer Schule zu verbessern. Gerade jetzt während der Corona-Krise fielen ihre Ideen auf fruchtbaren Boden. Ihr Projekt „Schule 2.0“ brachte „Smart-TV“, also Bildschirme mit Internetanschluss, in alle Klassenzimmer. Jetzt können die Lehrer digital Fotos und Informationen übersichtlich auf den Bildschirmen präsentieren.

Das Mikrofiltersystem der drei Sonderpreisgewinner muss derweil nur noch verfeinert werden, damit es etwa in Waschmaschinen zum Einsatz kommt. „Dazu fehlte uns wegen des Corona-Lockdowns die Zeit“, bedauert Michael Gregeratzki. Und Lehrer Jöckel sucht an seiner Schule neue Nachwuchsforscher, denn die fünf Schüler verlassen im Sommer die Realschule. Drei von ihnen streben das Abitur an einem Gymnasium an, Geppert geht in eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin, Gregeratzki startet eine Lehre als Industriemechaniker.