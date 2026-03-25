Der Poesiewettbewerb der International School Neustadt lässt die Kreativität der Schüler aufblühen. Das sind die Gewinner der jeweiligen Kategorien.

Unter dem Motto „Dennoch erhebe ich mich – Widerstandsfähigkeit durch Poesie feiern“ fand am Freitag, 20. März, das Finale des Poesiewettbewerbs der International School Neustadt (ISN) statt. Die Schule hatte Schüler der Klassenstufen sechs bis zwölf aus Neustadt und Umgebung dazu eingeladen, eigene Gedichte auf Deutsch oder Englisch einzureichen. Der Poetry-Wettbewerb soll jungen Menschen aus der Region eine kreative Bühne bieten. Rund 120 Gedichte wurden eingesandt – fast dreimal so viele wie im vergangenen Jahr. Das Organisationsteam der ISN zeigte sich begeistert von der Ausdruckskraft und der Kreativität der jungen Schreiber.

Das sind die Siegerinnen

Die 20 Finalisten präsentierten ihre Texte am Festabend vor Publikum und Jury. Diese bestand aus Sinah Clos, Spoken-Word-Künstlerin, Poetry Slammerin und Lehrerin am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt, Florian Arleth, Lyriker, Autor und Verleger des Brot&Kunst-Verlags, sowie den ISN-Lehrkräften Lisa Guilpain, Madeleine Hudson und Michael Kress. Poetry Slammer Markus Becherer führte durch den Abend.

Die Gewinnerinnen der Jahrgänge sechs bis acht waren Aviana Buchholz-Sanchez (Deutsch) und Aliyah Brinkis (Englisch). Beide gehen auf die International School. Bei den Jahrgängen neun bis zwölf waren Daliyah Franz (Englisch) von der International School und Viktoria Müller (Deutsch) vom Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium die Siegerinnen.