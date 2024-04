Die Freireligiöse Landesgemeinde Pfalz veranstaltet am Sonntag ab 11 Uhr am Hambacher Schloss die Freireligiös-Humanistische Jugendweihe (säkulare Jugendweihe). Dazu werden rund 130 Gäste erwartet.

Die Feier der Jugendweihe wird von den Freireligiösen Gemeinden als Zeremonie der Aufnahme junger Menschen in die Gemeinden gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Landeskirche. Dort wieder weiter ausgeführt: „Leider wurde der Begriff in der DDR-Diktatur politisch instrumentalisiert beziehungsweise missbraucht. Unsere freireligiös-humanistische Jugendweihe steht in engem Bezug zu unserer Geschichte und dem Streben nach Demokratie und einem Leben in Freiheit und Gleichberechtigung.“ Um das Selbstverständnis der Freireligiösen Landesgemeinde „als Weltanschauungsgemeinschaft, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung und unseren Rechtsstaat verteidigt, zu bekräftigen, feiern wir von nun an eine gemeinsame freireligiös-humanistische Jugendweihe auf dem Hambacher Schloss“. Dieses stehe für die Tradition des Strebens der Menschen nach Freiheit, Demokratie und Bürgerrechten. Die Jugendweihe stehe auch Jugendlichen offen, „die sich nicht zu unserer Weltanschauungsgemeinschaft bekennen. Diese besuchen zusammen mit unseren Mitgliedern den Vorbereitungsunterricht und feiern mit ihnen in Form einer säkularen Jugendweihe-Zeremonie ihren Abschied von der Kindheit“, so die Landesgemeinde.