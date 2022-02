„Tierisch stark“ lautet das Motto eines Winterferien-Programms vom 21. bis 25. Februar im Jugendtreff West in der Talgrafenstraße. Das Team Offene Jugendarbeit hat laut Stadtverwaltung unter anderem zwei Tagesausflüge und als Höhepunkt eine Faschingsparty mit Spielen und Kostümprämierung geplant. Die Ferienaktion richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, der Kostenbeitrag beträgt 55 Euro, Mittagessen inklusive. Indes kann es wegen der Pandemie kurzfristig zu Programmänderungen oder zu einer spontanen Absage kommen. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es unter www.nw4you.de sowie bei Franziska Haubert (franziska.haubert@neustadt.eu; 06321 855 1659).

In Europapark

Auch im Jugendcafé sind Ferienaktionen geplant, beispielsweise ein Skateworkshop ab zwölf Jahren sowie ein Ausflug in die Trampolinhalle ab acht Jahren. Plätze, die nicht vom Stammpublikum belegt sind, werden ab Montag, 14. Februar, vergeben. Außerdem bietet das Jugendcafé zusammen mit „Streetwork“ einen Tagesausflug nach Rust in den Europapark an. Weitere Informationen unter www.nw4you.de, bei Fragen E-Mail an jugendcafe@neustadt.eu oder anrufen unter 06321 189170.