Welche Wünsche haben die Neustadter Jugendlichen, wo wollen sie sich treffen? Diese Fragen stellte die Stadtverwaltung – und bekam konkrete Antworten.

Dass sich junge Neustadter im Alter von 14 bis 21 Jahren für ihre Heimatstadt interessieren und sich einbringen wollen, zeigte sich bei einem Treffen im Roxy-Kino. Jugendforum hieß die Veranstaltung. Es gab einen Film, vor allem aber wollte das Team Jugendarbeit von der Stadtverwaltung wissen, was die Jugendlichen so beschäftigt. Dass 130 Jugendliche kamen, war die erste Überraschung, wie Sandra Zimmermann, Abteilungsleiterin Jugendarbeit, und Jugendstreetworkerin Veronika Kasimir im Jugendhilfeausschuss berichteten. Sie erläuterten, wie Neustadt die Mittel aus dem Förderprojekt „Jung.Eigenständig.Stark“ einsetzt. „Die jungen Leute wollen Teil der Gesellschaft sein“, betonte Zimmermann.

Bei der Befragung zeigte sich, dass viele gerne die Entwicklung der Innenstadt mitgestalten möchten, da es dort ihrer Meinung nach zu wenig Treffpunkte für sie gibt. Ein Innenstadt-Jugendtreff war auch der meistgenannte Aspekt bei der Frage, wofür die Jugendlichen 1000 Euro investieren würden. „Aktuell wird die Innenstadt noch als jugendfeindlich wahrgenommen“, so Zimmermann.

Programm für Jugendliche

Kasimir erläuterte, dass sie mit Kurzfilmen viele Social-Media-Angebote für Jugendliche mache, um so Kontakte aufzubauen und Interesse für Themen zu wecken. „Dass die Videos einige tausend Aufrufe haben, zeigt, dass wir die Leute erreichen“, so Kasimir. Daher sei es wichtig, „ihre Anmerkungen ernst zu nehmen“. Bei Treffen mit ihnen seien Ideen entwickelt worden, um Fördermittel in Höhe von 4000 Euro zu verwenden: Geplant seien Ausflüge in den Osterferien und mittelfristig ein Skate-Wettbewerb und Graffiti-Angebot.

Den Jugendtreffgedanken unterstützte Bürgermeister und Sozialdezernent Stefan Ulrich: „Ich bin überzeugt, dass wir in der Innenstadt einen festen Treffpunkt für Jugendliche brauchen und auch guter Dinge, dass wir etwas finden werden.“ Angesichts des Interesses, das sich an dem Abend im Roxy-Kino gezeigt habe, sei er zudem überzeugt: „Das wird was Lebendiges.“ Alf Bettinger, Fachbereichsleiter Familie, Jugend und Soziales, bekräftigte: „Wir finden eine Lösung, lassen die Katze jetzt aber noch nicht aus dem Sack.“