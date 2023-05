Die Abteilung Inklusive Abenteuer und Erlebnissporttage (IAE) der TuS 1910 Lachen-Speyerdorf eröffnet am Freitag einen offenen Jugendtreff. Willkommen seien Jugendliche zwischen 13 und 27 Jahren. „Ziel des Projektes ist es, jungen Menschen einen Ort zur Verfügung zu stellen, an dem sie zusammenkommen können, um eine schöne Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Bouldern“, heißt es in einer Mitteilung der TuS.

Als erste Aktion sollen am Freitag gemeinsam Palettenmöbel gebaut werden. Danach wird Stockbrot gebacken. Ansprechpartnerin vor Ort ist Leonie Lauble. Laut TuS-Konzept sollen die jungen Menschen sich aktiv in die Programmgestaltung einbringen. Es gibt dafür auch einen Zukunftsausschuss. Jeden dritten Sonntag im Monat soll es zudem einen Workshop geben. Geöffnet ist der Treff freitags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 16.30 bis 19.30 Uhr.