Ein 53-jähriger Neustadter wurde am frühen Freitagmorgen wegen Lärms darauf aufmerksam, dass sich im Röhrweidenweg mehrere Menschen an der Abdeckung einer Entwässerungsrinne zu schaffen machten. Wie die Polizei berichtet, stellte der Anwohner fest, dass die Unbekannten ein Gitter, das quer über die Straße verlief, aus der Vorrichtung entnommen hatten. Weil dies im Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen hätte führen können, reagierte der Mann schnell und schob die Abdeckung kurzerhand wieder zurück in die Vorrichtung.

Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche gehandelt haben. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solcher Jugendstreich schnell zu einer ernstzunehmenden Verkehrsgefährdung führen kann, die schwere Unfälle nach sich ziehen können. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden, Telefon 06321/8540 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.