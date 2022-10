Das Deutsche Rote Kreuz Neustadt will nach der Pandemie seine Jugendarbeit für Zehn- bis 14-Jährige wieder aufnehmen. Erstes Treffen ist Dienstag, 8. November, von 18 bis 19.30 Uhr im Jugendraum des DRK-Zentrums in der Grainstraße. Danach wird sich jeden zweiten Dienstag getroffen. Um den Nachwuchs kümmert sich Louisa Herrmann. Um fürs erste Mal besser planen zu können, bittet sie interessierte Kinder, sich vorab per E-Mail an louisa.herrmann@drk-neustadt.de anzumelden.