Ohne Führerschein, zu schnell und unter Alkoholeinfluss: So hat ein 17-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße 39 bei Weidenthal einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 13.000 Euro verursacht. Laut Polizei war der Jugendliche mit dem Fahrzeug seiner Mutter in Richtung Weidenthal unterwegs. Weil er zu schnell war, verlor er in einer Kurve am Ortseingang die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Jugendlichen Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.