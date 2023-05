Gegen 19 Uhr ist es am Montag, 15. Mai, nahe der Neustadter Festwiese zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen einerseits und einer größeren Gruppe Jugendlicher andererseits gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die beiden jungen Leute zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten. Zudem nahmen ihnen die Täter ihre Mobiltelefone ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg. Einer der Täter hatte laut Polizei orangefarbene Haare, ein anderer trug einen blauweiß-gestreiften Trainingsanzug. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter 06321 8540 bei der Polizeiinspektion Neustadt melden oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.