Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend in Kirrweiler beim Grillen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei stellte die Gruppe gegen 17 Uhr ihre Einweggrillschalen direkt auf Holztische am Schlossweiher, wodurch diese durch starke Hitze beschädigt wurden. Zeugen sprachen die Jugendlichen an, woraufhin diese mit Fahrrädern und E-Scootern flüchteten. Die Feuerwehr musste die qualmenden Tische löschen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht sechs Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Ein neonfarbenes Mountainbike fiel dabei besonders auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.