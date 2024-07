Die Polizei Neustadt ermittelt derzeit wegen einer Sachbeschädigung. Ihren Angaben zufolge haben drei unbekannte Jugendliche am Samstag gegen 21.40 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mußbach eine Glasscheibe an einer Haustür eingeschlagen. Die Bewohnerin hörte das Klirren und wollte die Täter dann stellen. Doch die Jugendlichen rannten weg. Den Schaden beziffert die Polizei auf 400 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06321 8540.