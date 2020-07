Eine Zeugin hat der Polizei Neustadt in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr mitgeteilt, dass sie zwei männliche Jugendliche beobachte, die auf einem Auto herumspringen würden. Eine Polizeistreife erwischte die zwei jungen Männer in der Landauer Straße in der Nähe des Tatortes. Die Männer im Alter von 17 und 19 Jahren stritten zwar die Tat zunächst ab, konnten jedoch anhand von Bildern auf deren eigenen Smartphones überführt werden. Laut Polizei hatten sie das Auto als Motiv für Aufnahmen genutzt, indem sie sich daraufsetzten und verschiedene Posen einnahmen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen wurde erstattet.