Eine 15-Jährige hat eine Strafanzeige am Hals, nachdem sie am Sonntagnachmittag mit einer 17-jährigen Freundin mit einem E-Scooter in Hambach unterwegs war. Zum einen, weil sie den Polizeibeamten bei der Kontrolle keinen Versicherungsschutz für ihr Gefährt vorweisen konnte. Zum anderen hat sie keinen Führerschein. Wie die Polizei berichtet, ist bei E-Scootern eine Fahrerlaubnis aber dann erforderlich, wenn mit dem motorisierten Tretroller mehr als 20 Stundenkilometer gefahren werden kann. Mit dem E-Scooter des Mädchens kann bis zu 40 Stundenkilometer gefahren werden, wie die Beamten feststellen konnten. Die Fahrt war für die beiden Mädchen in der Weinstraße beendet.