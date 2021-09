Polizei und Ordnungsamt wurden am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr zu einer großen Party auf einem Feld in der Nähe des Neustadter Stadtteils Diedesfeld gerufen. Rund 100 Jugendliche hatten dort nach Angaben der Polizei gefeiert. Anwohner hatten sich über die Ruhestörung beklagt. Die Jugendlichen feierten in „mehreren Kleingruppen“, so die Polizei. Es wurde Musik gehört und Alkohol getrunken. Als die Ordnungskräfte am Feld eintrafen, flüchteten mehrere Jugendliche in verschiedene Richtungen. Anderen Partygästen wurde ein Platzverweis erteilt. Wieder andere bewarfen die Mitarbeiter des Ordnungsamts mit Weinflaschen. Verletzt wurde niemand, da die Mitarbeiter der Verwaltung nicht getroffen wurden. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs. Hinweise von Zeugen an die Polizei Neustadt, Telefon 06321/8540.