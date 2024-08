Eine 14-Jährige und eine 15-Jährige auf einem E-Scooter sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden am Samstagnachmittag in Neustadt unterwegs. Sie standen gemeinsam auf dem E-Scooter, was nicht erlaubt ist. Gegen 14.45 Uhr befuhren sie die Spitalbachstraße. In der Nähe eines Supermarktes querten sie den Angaben zufolge verbotenerweise den Fußgängerüberweg und übersahen zunächst ein sich näherndes Auto. Trotz einer Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht vermieden werden und die Jugendlichen stürzten. Hierbei zogen sich die beiden leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit, nach Schätzung der Beamten dürfte ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden sein.