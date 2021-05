Eine Softair-Waffe, mit der Jugendliche in Haßloch eine 29-jährige Autofahrerin bedroht haben, hat am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto in der Martin-Luther-Straße unterwegs, als mehrere Jugendliche auf die Fahrbahn liefen, von denen einer eine Pistole auf sie richtete. Zwei Funkstreifen der alarmierten Polizei trafen in diesem Bereich mehrere Jugendliche an, von denen ein 15- und ein 16-Jähriger als Haupttäter ausgemacht werden konnten. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen mit einer Bestrafung wegen Bedrohung rechnen, wobei der 16-jährige den Beamten schon bekannt war. Eine 14-Jährige übergab der Polizei die Softair-Waffe, die laut Polizei zunächst „verschwunden“ war. Zudem wurden bei einigen Jugendlichen Betäubungsmittel gefunden, die schon für den Konsum vorbereitet waren.