Die Polizei kontrollierte am Mittwoch gegen 2 Uhr in der Neustadter Martin-Luther-Straße zwei Jugendliche, die mit Fahrrädern ohne Beleuchtung unterwegs waren. Laut Polizei stellten die Beamten dabei fest, dass die Fahrräder gerade erst am Bahnhof Böbig gestohlen wurden. Zudem stellte sich heraus, dass einer der beiden zur Fahndung ausgeschrieben war, da er vermisst wurde. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die Eigentümer der Fahrräder können diese mit Eigentumsnachweis bei der Polizei abholen. Es handelt sich um ein rot-gelbes Mountainbike der Marke Corratec und ein schwarzes Mountainbike mit roter Schrift der Marke Katarga.