Wegen einer ganzen Liste von Straftaten ist ein 17-Jähriger aus Neustadt von der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal in nichtöffentlicher Verhandlung zu einem Jahr Jugendstrafe verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Von dem Tatvorwurf, der am gewichtigsten war und für den der mögliche Strafrahmen am Höchsten lag, wurde der 17-Jährige freigesprochen, wie die Pressesprecherin des Landgerichts auf Anfrage mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, im April 2022 in seiner Wohnung eine 14-Jährige vergewaltigt zu haben. Dem Angeklagten sei nicht nachzuweisen gewesen, dass er erkennen konnte, dass der Geschlechtsverkehr nicht freiwillig war, so die Kammer. Auch habe er die 14-Jährige nicht körperlich verletzt.

Verurteilt wurde der Neustadter wegen sexueller Nötigung. Nach Überzeugung der Kammer hat er eine 13-Jährige sexuell berührt und sie mit Drohungen gezwungen, ihn an seinem Geschlechtsteil zu berühren. Ebenfalls sah es die Kammer als erwiesen an, dass er einer 14-Jährigen mit der Faust gegen die Brust geschlagen hat, sodass sie danach blaue Flecken und Schmerzen hatte. Bei einer anderen Begegnung habe er dem Mädchen mit der Faust an den Oberarm geschlagen. Beides wertete die Kammer als vorsätzliche Körperverletzung.

Auch wegen Freiheitsberaubung wurde der Jugendliche verurteilt, denn er hatte eine Frau zehn Minuten daran gehindert, einen Raum zu verlassen. Verurteilt wurde er zudem, weil er seine Mutter bedroht und seinen Betreuer beleidigt hatte.