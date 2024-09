Noch bis Dienstag, 1. Oktober, können sich Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre für die Berlin-Jugendfreizeit der Stadt anmelden. Von Montag bis Donnerstag, 21. bis 24. Oktober, verbringen die jungen Leute vier Tage in der Hauptstadt, wo sie sich unter anderem Berlins Unterwelten ansehen, einen Ausflug zum Teufelsberg unternehmen und natürlich Zeit haben, Street-Art und Stadtviertel zu entdecken. Die Teilnahme inklusive der Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Zugfahrt und Eintrittsgeldern kostet 150 Euro. Die Anmeldung erfolgt in den Jugendtreffs. Mehr Infos und Rückfragen an Franziska Haubert unter Telefon 06321 8551659 oder per E-Mail an franziska.haubert@neustadt.eu.