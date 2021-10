Draußen grauer Nebel, drinnen Glanz und Glamour und künstlerische Leistungen zum Teil auf Profiniveau. So sah es am Donnerstagabend im Neustadter Roxy-Kino beim Gala-Abend des interkulturellen Jugend- und Kulturfestivals „Bühne frei“ aus.

Der zeigte einen quicklebendigen Querschnitt aus den verschiedensten Richtungen der Kunst. Eingeladen zu diesem beeindruckenden, von Können, Leidenschaft und Herzenswärme getragenen interkulturellen Ereignis hatte der Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland JunOst in Zusammenarbeit mit dem Völkerverständigungs- und Kulturförderverein „Selino“ sowie der Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße „Juphi“.

Dass es überhaupt dazu kam, war und ist eine Herzensangelegenheit von Projektleiterin Anastasija Kammerloh und ihrem Team sowie zahlreichen Organisationen aus Neustadt und Umgebung, die mit dazu beigetragen haben und beitragen, das interkulturelle Angebot für junge Leute in der Stadt Neustadt und ihrem Umfeld zu fördern. Sogar das Bundesministerium für Familien konnte Anastasija Kammerloh für dieses Projekt gewinnen. Dahinter steht, wie sie den Besuchern temperamentvoll schilderte, „eine kleine persönliche Geschichte“, nämlich die ihrer Familie, die vor über 20 Jahren in Neustadt eine neue Heimat gefunden hat.

„Wir können nicht warten, dass wir angenommen werden“, habe die Familie sich gedacht, sie habe dafür auch etwas geben wollen. Und da habe sich in einer Künstlerfamilie natürlich die Kunst angeboten. Der Gala-Abend des Festivals „Bühne frei“ in Neustadt ist ein Beweis dafür, wie die Kunst junge Leute zwischen zwölf und 27 Jahren zusammenführt, was sie mit Begeisterung, auch Ehrgeiz und Fleiß, vor allem aber ihrer Kreativität Kulturen und Länder übergreifend erreichen können. Erste Eindrücke konnten die Besucher schon im Treppenhaus des Kinos gewinnen. Dort hingen in der Neustadter Kunstschule entstandene Bilder sowie die Fotoausstellung „I want to break free“ des Künstlerensembles von „Bühne frei“. Die Collagen zum Thema „Kunst und Technik“ mit ihren beweglichen Teilen und Lichteffekten sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der schulübergreifenden Arbeitsgruppe „Jugend forscht“, die Sergej Buragin leitet.

Zeigen wollten die jungen Leute ihre gemeinsame Arbeit schon im vergangenen Jahr – live und an verschiedenen Plätzen in Neustadt. Da das durch Covid 19 vereitelt wurde, nahmen sie die Proben der verschiedenen Gruppen auf und präsentierten sie am Donnerstagabend im Kino als Online-Festival. Ab dem 1. November können Interessenten sich die Ergebnisse der Workshops und Arbeits-Camps auch im Internet ansehen.

Gedreht wurde unter anderem in Ballettsälen, in Kunst- und Musikschulen, auf Theaterbühnen und in der freien Natur. Da präsentieren sich junge Musiker mit den verschiedensten Stilrichtungen von Klassik über Rock bis Rap, die Neustadter Gruppe Jugend forscht ist ebenso vertreten wie Marina Kammerlochs Jugendphilharmonie Deutsche Weinstraße. Ganz im Sinne der Initiatorin Anastasija Kammerloh haben sich immer wieder spontan neue Gruppen zusammengefunden. Stellvertretend für alle seien hier das Mädchen-Ensemble ProMisses genannt, das mit klassischen Instrumenten für harten Beat sorgt, und die Rock-Pop-Band „No rest for spirits“. Sie hat auch den Titelsong für das Festival komponiert.

Natürlich gab es, in kleinem Rahmen, auch Live-Auftritte. Auf der Bühne verzauberte an diesem Abend die Familie Baylukov an den Marimbas. Den jungen ausdrucksstarken Sänger Davit Nikalayan dürften viele noch als Finalisten von „The Voice Kids“ von 2019 kennen. Das zehnköpfige Organisationsteam präsentierte sich musikalisch mit einer russischen Weise. Mit Tänzen aus verschiedenen Ländern, ihren farbenfrohen Kostümen und einem bunten Lichtertanz zum Abschluss des Gala-Abends erntete die Tanzgruppe Juphi viel Beifall.

Vorgestellt wurden sie von Julija Kammerloh als herzerfrischender Moderatorin. Sie brachte auch die Hoffnung zur Sprache, dass das Festival vielleicht im nächsten Jahr in Neustadt Straßen und Plätze in natura beleben könne. Das Projekt „Bühne frei“ ist auf insgesamt drei Jahre angelegt. Dann, Ende 2022, endet die Förderung durch das Bundesministerium. Was bislang entstanden ist, ist sehr beachtlich und sollte, so wie es sich auch Anastasija Kammerloh, ihr Team und alle im Hintergrund mitwirkenden Organisationen und Einrichtungen wünschen, durchaus zukunftsweisend sein. Wer dabei noch mitmachen möchte, kann sich einfach an die Aufforderung im Titelsongs halten: „Sei dabei“ – und sich anmelden. Oder sich bei Garmonica melden, dem deutsch- russischsprachigen JunOst Jugendclub in Neustadt.

Info

Die Beiträge zum Festival gibt es ab 1. November zu sehen unter juphi-nw.de/buehnefrei2021