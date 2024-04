In Neustadt soll ein Jugendbeirat gegründet werden. Das Projekt ist noch ganz am Anfang. Die Idee dazu hatten Fridays for Future und Engagierte Jugend Neustadt (EJN). Im Jugendhilfeausschuss hat Johann Dreyer von der EJN die ersten Überlegungen für diese Initiative präsentiert. Die Ziele seien aber klar: Das Gremium soll dazu beitragen, dass sich Jugendliche in Neustadt mehr für Politik interessieren, außerdem wollen die Jugendlichen über den Weg ihre Interessen und Belange äußern. Die Initiatoren, die sich bisher dreimal getroffen haben, wollen über klare Regeln auch dafür sorgen, dass ihr Vorgehen transparent ist und dadurch Kontakt zu den politischen Gremien und zur Verwaltung gehalten werden kann. Der Beirat wünscht sich zudem ein Rede- und Antragsrecht im Stadtrat und würde gerne regelmäßig informiert werden, so Dreyer. Der Beirat soll mindestens acht und maximal 24 Mitglieder im Alter zwischen 14 und 21 Jahren haben. Die Mitglieder sollen aus verschiedenen Neustadter Jugendorganisationen kommen, die Gesamtliste soll vom Stadtrat abgesegnet werden, erläuterte Dreyer. Vom Ausschuss gab es viel Applaus für diese Überlegungen. Alf Bettinger, Fachbereichsleiter Familie, Jugend und Soziales, sprach von einer „tollen Idee“ der Jugendverbände. Er kündigte Gespräche zwischen Verwaltung und Jugendlichen an, um weiter an der Idee zu feilen und über Regularien zu beraten, die bei solchen Beiräten einzuhalten sind. „Das ist jetzt mal eine Momentaufnahme. Wie sprechen in Ruhe und schauen, wie wir das umsetzen“, so Bettinger.