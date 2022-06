„Freundschaft erleben – Raus in die Welt und hinein in ein internationales Abenteuer“ lautet das Motto für die Internationale Jugendbegegnung in Neustadt vom 23. September bis 3. Oktober. Die Stadtverwaltung sucht noch zehn Jugendliche für diese Aktion.

Jugendliche aus verschiedenen Ländern kommen Ende September zusammen. Sie sollen voneinander lernen und sich ihrer sozialen und kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede bewusst werden, informiert die Stadtverwaltung. Die Abteilung Familie, Jugend und Soziales der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße sucht zehn Neustadter Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Interessierte sollten über sehr gute Englischkenntnisse verfügen und Interesse an einem musikalischen Projekt haben. Sie verleben zehn Tage mit den Besuchern aus den Partnerstädten. Außerhalb der Projekt-Einübung gebe es einen Tagestrip nach Heidelberg, diverse kreative Workshops im Bereich Tanzen und Musik, eine Abschlussfeier inklusive Aufführung und vieles mehr, informiert die Verwaltung. Anmeldung: Telefon 06321 855-1659, E-Mail franziska.haubert@neustadt.eu.