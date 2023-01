Mit einer landesweiten Sammelwoche unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer soll Jugendgruppen die Möglichkeit gegeben werden, Geld für Projekte zu sammeln. Auch Neustadter Jugendgruppen sind nach Angaben der Stadtverwaltung dazu aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen. Diese findet vom 26. April bis 5. Mai statt. Unter www.jugendsammelwoche.de können sich Interessierte für die Sammelwoche anmelden und erhalten zwei Wochen vor Sammlungsbeginn alle Unterlagen. Auf der Homepage ist es außerdem möglich, sich für einen Newsletter zur Sammelwoche einzutragen, um über weitere Neuigkeiten informiert zu werden. An der Sammlung dürfen sich laut Mitteilung alle Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen.

Die Verwaltung hofft auf eine rege Teilnahme, denn seit der Corona-Zwangspause sei es für viele Organisationen schwierig, mit eigenen Aktionen Geld für Projekte zu erwirtschaften. Daher gebe es nun wieder die Jugendsammelwoche. Die Organisatoren hoffen auch auf eine große Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung, denn diese Arbeit werde in weiten Teilen von Ehrenamtlichen getragen. Umso wichtiger sei für diese, dass die Angebote und Ideen auch finanziell unterstützt werden. Jede Gruppe kann die Hälfte des gesammelten Geldes für sich behalten, die andere Hälfte geht an Projekte der Mitgliedsverbände und des Landesjugendrings.