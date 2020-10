Das Neustadter Jugendamt möchte das Thema Kinderrechte stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Sie hat deshalb Informationsboxen mit Fachlektüren und Flyer zusammengestellt. Die Boxen werden an Schulen im Stadtgebiet und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, beispielsweise im Mehrgenerationenhaus, in den städtischen Jugendtreffs sowie in der Bürgerecke verteilt. Zusätzlich werden die Mitarbeiter des Jugendamts ein Banner und ein Roll-Up gestalten, mit denen sie bei künftigen Veranstaltungen in der Stadt auf das Thema Kinderrechte aufmerksam machen.